Ceva Aktie

Ceva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

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Ceva-Investition im Blick 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceva von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Ceva-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ceva-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ceva-Aktie bei 19,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceva-Aktie investiert, befänden sich nun 5,227 Ceva-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ceva-Anteile wären am 22.05.2026 206,12 USD wert, da der Schlussstand 39,43 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +106,12 Prozent.

Alle Ceva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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