NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ceva von vor 5 Jahren gekostet

Ceva-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 226,142 Ceva-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 854,14 USD, da sich der Wert einer Ceva-Aktie am 05.06.2026 auf 43,58 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 854,14 USD, was einer negativen Performance von 1,46 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Ceva eine Marktkapitalisierung von 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at