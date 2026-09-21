Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Lukrative Ceva-Investition?
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21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ceva-Papier statt. Der Schlusskurs der Ceva-Anteile betrug an diesem Tag 19,74 USD. Bei einem Ceva-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 506,586 Ceva-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 334,35 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 18.09.2026 auf 30,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,34 Prozent.
Ceva wurde jüngst mit einem Börsenwert von 851,78 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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