NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Ceva-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Ceva-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ceva-Anteile bei 26,71 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceva-Aktie investiert, befänden sich nun 374,392 Ceva-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 10 808,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,87 USD belief. Das entspricht einem Plus von 8,09 Prozent.

Insgesamt war Ceva zuletzt 802,01 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at