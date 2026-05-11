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Ceva Aktie

Ceva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

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Profitable Ceva-Investition? 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceva von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ceva-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ceva-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Ceva-Anteile an diesem Tag bei 45,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,867 Ceva-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ceva-Papiers auf 36,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 808,44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,16 Prozent.

Der Marktwert von Ceva betrug jüngst 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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