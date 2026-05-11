Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Profitable Ceva-Investition?
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceva von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ceva-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Ceva-Anteile an diesem Tag bei 45,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,867 Ceva-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ceva-Papiers auf 36,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 808,44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,16 Prozent.
Der Marktwert von Ceva betrug jüngst 1,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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