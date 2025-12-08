Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

Rentables Ceva-Investment? 08.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceva von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Ceva-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.12.2024 wurden Ceva-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ceva-Aktie 31,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ceva-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,596 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.12.2025 726,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27,33 Prozent verkleinert.

Ceva markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 620,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

