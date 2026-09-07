Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Profitabler Ceva-Einstieg?
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07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ceva-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Ceva-Anteile betrug an diesem Tag 32,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ceva-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,110 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 26,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16,17 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 759,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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