NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Ceva-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ceva-Aktie an diesem Tag 42,63 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,346 Ceva-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 84,92 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15,08 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Ceva betrug jüngst 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at