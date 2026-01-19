Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Lukrative Ceva-Anlage?
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceva von vor 5 Jahren bedeutet
Am 19.01.2021 wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 63,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,581 Ceva-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,25 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 16.01.2026 auf 22,93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,75 Prozent verringert.
Insgesamt war Ceva zuletzt 620,37 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!