WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

Lukrative Ceva-Anlage? 19.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceva von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Ceva-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 19.01.2021 wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 63,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,581 Ceva-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,25 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 16.01.2026 auf 22,93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,75 Prozent verringert.

Insgesamt war Ceva zuletzt 620,37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

