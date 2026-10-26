Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Rentable Ceva-Anlage?
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceva von vor 5 Jahren bedeutet
Das Ceva-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44,69 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceva-Aktie investiert, befänden sich nun 22,376 Ceva-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 28,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 640,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,96 Prozent abgenommen.
Am Markt war Ceva jüngst 804,26 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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