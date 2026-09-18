Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Rentable Check Point Software-Anlage?
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18.09.2026 10:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Check Point Software von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?
Vor 3 Jahren wurde die Check Point Software-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Check Point Software-Anteile an diesem Tag bei 135,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Check Point Software-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,738 Check Point Software-Aktien. Die gehaltenen Check Point Software-Papiere wären am 17.09.2026 100,48 USD wert, da der Schlussstand 136,23 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,48 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 14,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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