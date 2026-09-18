Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Check Point Software-Anlage? 18.09.2026 10:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Check Point Software von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Check Point Software-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Check Point Software-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Check Point Software-Anteile an diesem Tag bei 135,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Check Point Software-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,738 Check Point Software-Aktien. Die gehaltenen Check Point Software-Papiere wären am 17.09.2026 100,48 USD wert, da der Schlussstand 136,23 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,48 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 14,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Check Point Software Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Check Point Software Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Check Point Software Ltd. 116,05 -1,94% Check Point Software Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Großer Verfallstag: ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen