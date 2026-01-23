Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

Check Point Software-Anlage unter der Lupe 23.01.2026 10:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Check Point Software-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Check Point Software-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Check Point Software-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 75,43 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 132,573 Check Point Software-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.01.2026 23 619,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 178,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 136,19 Prozent gesteigert.

Check Point Software war somit zuletzt am Markt 18,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

