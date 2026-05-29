Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

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Check Point Software-Anlage unter der Lupe 29.05.2026 10:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Check Point Software-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Check Point Software-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Check Point Software-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 123,86 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 80,736 Check Point Software-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.05.2026 10 603,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,03 Prozent gesteigert.

Check Point Software war somit zuletzt am Markt 13,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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