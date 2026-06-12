Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Performance unter der Lupe
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12.06.2026 10:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Check Point Software-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Check Point Software-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84,40 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,848 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (123,12 USD), wäre die Investition nun 1 458,77 USD wert. Mit einer Performance von +45,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 13,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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