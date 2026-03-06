NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Check Point Software-Papier an diesem Tag bei 126,59 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hat, hat nun 78,995 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Check Point Software-Papiers auf 164,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 993,13 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 993,13 USD entspricht einer Performance von +29,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 16,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at