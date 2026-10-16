NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Check Point Software-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 136,46 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Check Point Software-Aktie investiert, befänden sich nun 7,328 Check Point Software-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 1 012,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,10 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Check Point Software belief sich zuletzt auf 13,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at