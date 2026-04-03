NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Check Point Software-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 03.04.2023 wurden Check Point Software-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 130,72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,765 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 113,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 148,23 USD belief. Mit einer Performance von +13,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Check Point Software wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at