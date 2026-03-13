NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Check Point Software-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Check Point Software-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,15 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,868 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,28 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 12.03.2026 auf 155,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35,28 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 16,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at