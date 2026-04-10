Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Profitabler Check Point Software-Einstieg?
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10.04.2026 10:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Check Point Software-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 115,37 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investierten, hätten nun 8,668 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 141,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 229,52 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22,95 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Check Point Software eine Börsenbewertung in Höhe von 15,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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