Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Langfristige Performance
|
05.06.2026 10:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Check Point Software-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Check Point Software-Aktie bei 119,99 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hat, hat nun 0,833 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,73 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Papiers am 04.06.2026 auf 136,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,73 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 14,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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