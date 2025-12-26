NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Check Point Software von vor 10 Jahren abgeworfen

Check Point Software Aktie
Das Check Point Software-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Check Point Software-Aktie letztlich bei 82,60 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 121,065 Check Point Software-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 823,24 USD, da sich der Wert einer Check Point Software-Aktie am 24.12.2025 auf 188,52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 128,23 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Check Point Software einen Börsenwert von 20,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
