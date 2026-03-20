NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Check Point Software-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Check Point Software-Papier bei 82,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,051 Check Point Software-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.03.2026 1 862,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 154,52 USD belief. Damit wäre die Investition um 86,21 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Check Point Software belief sich jüngst auf 16,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at