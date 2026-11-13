NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Check Point Software-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Check Point Software-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Check Point Software-Anteile an diesem Tag 143,24 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Check Point Software-Aktie investierten, hätten nun 69,813 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Check Point Software-Papiers auf 147,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 296,70 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 296,70 USD, was einer positiven Performance von 2,97 Prozent entspricht.

Insgesamt war Check Point Software zuletzt 14,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at