Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

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Check Point Software-Anlage 31.07.2026 10:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Check Point Software eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Check Point Software-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 127,10 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Check Point Software-Aktie investiert, befänden sich nun 78,678 Check Point Software-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (128,23 USD), wäre die Investition nun 10 088,91 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 088,91 USD entspricht einer Performance von +0,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 14,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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