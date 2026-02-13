NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Check Point Software-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Check Point Software-Anteile letztlich bei 120,72 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Check Point Software-Aktie investierten, hätten nun 82,836 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 624,09 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Papiers am 12.02.2026 auf 164,47 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 13 624,09 USD, was einer positiven Performance von 36,24 Prozent entspricht.

Am Markt war Check Point Software jüngst 18,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at