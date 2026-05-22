NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Check Point Software von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Check Point Software-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Check Point Software-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 224,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,447 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 131,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 585,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,42 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 13,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at