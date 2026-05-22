Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Check Point Software-Investition im Blick
|
22.05.2026 10:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Check Point Software von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Check Point Software-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 224,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,447 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 131,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 585,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,42 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 13,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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