Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Check Point Software-Anlage
|
14.08.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Check Point Software von vor einem Jahr angefallen
Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Check Point Software-Papier an diesem Tag 185,32 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,396 Check Point Software-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 134,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 724,31 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 27,57 Prozent.
Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 13,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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