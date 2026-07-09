NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen CIENA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades CIENA-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des CIENA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52,383 CIENA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.07.2026 23 099,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 440,97 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2 209,95 Prozent zugenommen.

CIENA wurde am Markt mit 59,30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at