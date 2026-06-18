CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Profitables CIENA-Investment?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der CIENA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die CIENA-Aktie an diesem Tag 73,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,546 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.06.2026 auf 436,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 916,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 491,60 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 60,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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