CIENA Aktie

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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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Lukrative CIENA-Anlage? 02.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in CIENA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das CIENA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in CIENA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,727 CIENA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.07.2026 auf 462,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 798,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 698,41 Prozent.

CIENA wurde am Markt mit 69,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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