CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Profitable CIENA-Investition?
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das CIENA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81,36 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, befänden sich nun 122,911 CIENA-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 624,88 USD, da sich der Wert einer CIENA-Aktie am 28.01.2026 auf 257,30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 216,25 Prozent gleich.
CIENA war somit zuletzt am Markt 34,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
