CIENA Aktie

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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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Rentables CIENA-Investment? 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in CIENA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das CIENA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen CIENA-Anteile an diesem Tag bei 58,14 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,200 CIENA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.07.2026 5 682,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 330,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 468,23 Prozent angewachsen.

Am Markt war CIENA jüngst 49,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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