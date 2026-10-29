CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|CIENA-Investment
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIENA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CIENA-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CIENA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,51 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in CIENA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 512,558 CIENA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 186 166,07 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 28.10.2026 auf 363,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 761,66 Prozent.
Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 51,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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