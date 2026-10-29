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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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CIENA-Investment 29.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIENA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CIENA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CIENA-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CIENA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,51 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in CIENA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 512,558 CIENA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 186 166,07 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 28.10.2026 auf 363,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 761,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 51,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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