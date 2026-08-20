CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Lohnender CIENA-Einstieg?
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen
Die CIENA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CIENA-Aktie bei 41,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,242 CIENA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der CIENA-Aktie auf 399,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 684,12 USD wert. Damit wäre die Investition 868,41 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete CIENA eine Marktkapitalisierung von 57,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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