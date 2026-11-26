CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|CIENA-Investment im Blick
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIENA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CIENA-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CIENA-Papier bei 22,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,454 CIENA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 1 081,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242,79 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 981,47 Prozent zugenommen.
CIENA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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