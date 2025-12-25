NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CIENA-Aktie via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,309 CIENA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 240,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 607,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1 060,77 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 33,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at