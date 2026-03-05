CIENA Aktie

CIENA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CIENA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CIENA-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen CIENA-Anteile letztlich bei 49,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die CIENA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,371 CIENA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 343,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 998,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 599,84 Prozent vermehrt.

Am Markt war CIENA jüngst 47,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CIENA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu CIENA Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!