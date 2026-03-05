NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CIENA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CIENA-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen CIENA-Anteile letztlich bei 49,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die CIENA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,371 CIENA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 343,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 998,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 599,84 Prozent vermehrt.

Am Markt war CIENA jüngst 47,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at