Vor Jahren in CIENA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CIENA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das CIENA-Papier an diesem Tag 60,77 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die CIENA-Aktie investierten, hätten nun 164,555 Anteile im Besitz. Die gehaltenen CIENA-Anteile wären am 18.11.2026 43 863,75 USD wert, da der Schlussstand 266,56 USD betrug. Mit einer Performance von +338,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 37,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at