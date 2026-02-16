Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Profitables Cintas-Investment?
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cintas-Papier an diesem Tag 21,00 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, befänden sich nun 476,304 Cintas-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 92 136,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 193,44 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 821,36 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Cintas eine Marktkapitalisierung von 77,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cintas Corp.
Analysen zu Cintas Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cintas Corp.
|163,00
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.