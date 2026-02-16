NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Cintas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cintas-Papier an diesem Tag 21,00 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, befänden sich nun 476,304 Cintas-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 92 136,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 193,44 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 821,36 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cintas eine Marktkapitalisierung von 77,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at