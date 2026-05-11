NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cintas-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Cintas-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,86 USD. Bei einem Cintas-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 437,445 Cintas-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73 040,24 USD, da sich der Wert einer Cintas-Aktie am 08.05.2026 auf 166,97 USD belief. Damit wäre die Investition 630,40 Prozent mehr wert.

Cintas wurde am Markt mit 66,90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at