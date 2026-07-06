NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cintas-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,83 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40,282 Cintas-Anteilen. Die gehaltenen Cintas-Aktien wären am 02.07.2026 7 305,94 USD wert, da der Schlussstand 181,37 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 630,59 Prozent angezogen.

Cintas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at