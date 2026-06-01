NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cintas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cintas-Aktie an diesem Tag bei 88,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 113,321 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.05.2026 19 407,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,26 USD belief. Das entspricht einem Plus von 94,07 Prozent.

Cintas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 68,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at