WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

Frühe Investition 02.02.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Cintas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cintas-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Cintas-Aktie bei 111,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cintas-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,899 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 172,11 USD, da sich der Wert eines Cintas-Papiers am 30.01.2026 auf 191,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,11 Prozent gesteigert.

Cintas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

