Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Lukrative Cintas-Investition?
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09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cintas-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Cintas-Papier an diesem Tag 131,58 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,600 Cintas-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 222,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 689,89 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 68,99 Prozent.
Alle Cintas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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