NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cintas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cintas-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cintas-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 108,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cintas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,189 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (201,13 USD), wäre die Investition nun 1 848,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +84,83 Prozent.

Cintas wurde am Markt mit 80,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at