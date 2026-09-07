Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Frühe Investition
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cintas von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde die Cintas-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cintas-Anteile bei 204,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cintas-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,890 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 980,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,97 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Cintas belief sich zuletzt auf 80,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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