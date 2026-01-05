Cintas Aktie

WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

Lohnender Cintas-Einstieg? 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Cintas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Cintas-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cintas-Anteile an diesem Tag bei 108,38 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hat, hat nun 92,266 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 184,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 058,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,58 Prozent gesteigert.

Cintas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

