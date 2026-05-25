Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Rentable Cintas-Investition?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cintas-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Cintas-Aktie bei 116,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cintas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,617 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 1 490,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,93 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,01 Prozent.
Cintas war somit zuletzt am Markt 69,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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