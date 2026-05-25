Cintas Aktie

Cintas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Cintas-Investition? 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Cintas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cintas-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Cintas-Aktie bei 116,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cintas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,617 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 1 490,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,93 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,01 Prozent.

Cintas war somit zuletzt am Markt 69,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cintas Corp.

mehr Nachrichten