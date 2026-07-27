Cintas Aktie

Cintas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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Profitable Cintas-Anlage? 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Cintas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Cintas-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cintas-Aktie an diesem Tag bei 97,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,286 Cintas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 118,09 USD, da sich der Wert eines Cintas-Papiers am 24.07.2026 auf 205,91 USD belief. Mit einer Performance von +111,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 82,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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