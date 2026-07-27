Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Profitable Cintas-Anlage?
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Cintas-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cintas-Aktie an diesem Tag bei 97,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,286 Cintas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 118,09 USD, da sich der Wert eines Cintas-Papiers am 24.07.2026 auf 205,91 USD belief. Mit einer Performance von +111,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 82,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cintas Corp.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)