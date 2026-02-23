NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cintas-Aktien gewesen.

Am 23.02.2025 wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 204,43 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, befänden sich nun 0,489 Cintas-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,84 USD, da sich der Wert eines Cintas-Papiers am 20.02.2026 auf 200,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,16 Prozent.

Cintas war somit zuletzt am Markt 80,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at